Cantante pop más famosa de Afganistán también tuvo que huir escondida en avión militar

La mayor estrella del pop femenino de Afganistán, Aryana Sayeed, confirmó que escapó de su país en un vuelo militar estadounidense.

Esto en medio del temor de las mujeres afganas por su suerte, luego del ascenso al poder de los talibanes.

Como se sabe, durante su primer régimen, los talibanes impusieron una visión extrema de la sharía, la ley islámica, en la que las niñas no podían ir a la escuela, las mujeres no podían salir solas a la calle sin un hombre y no podían trabajar o hacer otra actividad más que el hogar.

Aryana Sayeed, cantante y juez de la versión afgana de The Voice, fue una de las afortunadas de escapar del país en un avión de carga estadounidense el miércoles.

“Estoy bien y viva y, después de un par de noches inolvidables, llegué a Doha, Qatar, y estoy esperando mi vuelo de regreso a Estambul”, dijo la mujer de 36 años a sus 1,3 millones de seguidores en Instagram.

Sayeed publicó luego una actualización en la que mostraba que había volado a Turquía.

“Después de que llegue a casa y mi mente y emociones vuelvan a la normalidad de un mundo de incredulidad y conmoción, tengo muchas historias para compartir con ustedes”, escribió Aryana Sayeed en sus redes sociales.

Y es que realmente la cantante corría gran riesgo en su país pues fue público su apoyo a las tropas estadounidenses y habló muchas veces en su favor, antes de que los talibanes retomaran el control de su país.

La estrella está casada con Hasib Sayed, quien es su productor.

Hay temor en el mundo por la suerte de las mujeres afganas prominentes, como el caso de Salima Mazari, quien fue una de las primeras gobernadoras en Afganistán y quien ha sido arrestada.

Mazari fue una fuerte crítica de los talibanes durante su tiempo como gobernadora del distrito de Hazara y existe el temor de que los yihadistas puedan ejecutarla.

Aunque los talibanes han asegurado que las mujeres podrán trabajar “dentro del marco del Corán”, ahora dicen que serán los eruditos quienes decidirán si las niñas pueden ir a la escuela y las mujeres pueden hacer otras labores, además del hogar.