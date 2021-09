¿Cómo llegó hasta ahí? Carro de jefe de policía terminó sobre una caseta

Como insólito fue calificado el accidente de un jefe de policía cuyo carro terminó sobre una caseta que sirve como estación de colectivos. Por fortuna, el conductor salió ileso.

Luis Martín, el jefe de policía de una ciudad de Argentina , fue el protagonista de este impactarte accidente vial.

“Tuvo algunos golpes, pero está bien y fuera de peligro. Está internado en observación en el Hospital San Benjamín”, señalaron fuentes policiales y añadieron que “el comisario iba solo en el vehículo y se dirigía a hacerse cargo de su turno en la Jefatura de San José”.

Pero, ¿cómo terminó allí el carro? Pues mientras avanzan las investigaciones, un familiar de Marín le comentó a TN Noticias detalles del hecho.

“Me contó que sintió un golpe, se abrió el airbag y cuando abrió la puerta del auto para bajar se dio cuenta que estaba en altura. Se quedó sentado en la garita y llamó por teléfono a la esposa y de dijo que había volcado. Si hubiera venido a alta velocidad no estaría contando el cuento, no estaría vivo”, señaló.

En el momento en que ocurrió el siniestro, hacia las 7:00 a.m., “llovía completamente que podría haber afectado la visibilidad”, expresó Emilio Piaggio, comisario inspector.