Casa Blanca reacciona a imágenes de agentes correteando con látigos a migrantes: “Horrible de ver”

En Estados Unidos, la crisis migratoria en la frontera sur se agrava. Las imágenes de agentes fronterizos a caballo azotando con látigo a los migrantes que intentan ingresar al país causaron indignación e ira en muchos sectores.

Una grabación captó cómo uno de los agentes reprende a una familia que iba con niños rumbo al lado estadounidense.

“¿Usan a sus mujeres para esto?, ¡por eso es que su país es una @#$%&!”.

En contexto: Indignantes imágenes: agentes fronterizos, a caballo y con látigos, persiguen a migrantes

La Casa Blanca calificó el accionar de estos funcionarios como “horrible e inaceptable”, pero advirtió a los migrantes que no los dejará ingresar ilegalmente.

“Es horrible de ver, estamos obteniendo más información al respecto”, indicó Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

“Hemos visto parte del video. No tengo el contexto completo. No puedo imaginar en qué contexto esto sería apropiado, pero no tengo detalles adicionales. No creo que nadie que vea esas imágenes pensaría que es aceptable o apropiado”, añadió Psaki.

La administración Biden anunció una investigación.

Mientras tanto, pese a las deportaciones masivas y a las advertencias de que no los dejarán entrar, cientos de migrantes haitianos y de otros países siguen llegando a la frontera entre Acuña, en México, y Del Río, en Texas.

Ya fueron desplegados cientos de agentes para crear una barrera que impida la llegada de estos migrantes. Entre tanto, el secretario de Seguridad Nacional anunció que, de ser necesario, enviará más uniformados.

“Esta no es la manera de llegar a Estados Unidos. La migración irregular supone un grave riesgo, no merece la pena ni la tragedia, ni el dinero, ni el esfuerzo”, expresó Alejandro Mayorkas, secretario de seguridad nacional de Estados Unidos.

Los migrantes que permanecen bajo el puente internacional en Del Río, Texas, han armado chozas con ramas, cartones o plásticos, a la espera de que les sea recibida su petición de asilo.

Hasta el momento, alrededor de seis mil migrantes han sido devueltos a su país. Y ha trascendido que el Departamento de Seguridad Nacional le estaría haciendo seguimiento a un grupo de 20 mil migrantes más, que aún permanecerían en Colombia y que van rumbo a Estados Unidos.