Colombiano señalado por muerte de su novia millonaria denuncia intereses económicos tras acusaciones

La hermana de Andrea Greenman acusa a Alejandro Aparicio, de 60 años, por el fallecimiento. Él mismo llamó a las autoridades para avisar que ella no despertaba.

“Lo que podemos decir ahora es que el caso no lo tenemos declarado como un homicidio, se encuentra como no clasificado y puede ser que todavía este bajo investigación”, dijo el oficial Michael Vega, vocero de la Policía de Miami.

Los bienes de la fallecida, que ascienden a alrededor de un millón de dólares, están bajo la administración de su hermana. La decisión fue tomada por las autoridades estadounidenses, como una medida preventiva, luego de los señalamientos.

Mientras los detectives avanzan en su investigación, Alejandro Aparicio sostiene que las acusaciones que ha hecho la hermana de Andrea en su contra son infundadas.

Conozca más de este caso:

Colombiano despierta sospechas en Miami por sacar dinero de cuenta de...