Compró unas zapatillas por internet y por correo recibió muestras de sangre

Un joven en Chile decidió aprovechar las promociones del Cyber Monday y se compró unas zapatillas deportivas.

Su pedido llegó a casa el martes, pero el paquete tenía un sello del Instituto de Salud Pública.

Además, tenía una advertencia sanitaria que indicaba que la "muestra de sangre humana o derivados" era destinada presuntamente para una evaluación de inmunología básica, según informó Meganoticias.

"La sorpresa fue aún mayor cuando el transportista de Correos de Chile me pasa esta caja que venía con todos mis datos, yo la recibo, la abro y me empiezo a dar cuenta, y me pillo con la sorpresa, de que no era el producto que yo había comprado y que pudo ser algo que podría haber atentado contra mi salud o contra la de mi familia", le dijo Nicolás Fuente al medio chileno.

Asimismo, indagó en internet qué quería decir categoría B, como estaban marcadas las muestras: “ahí uno se va informando que pudo ser algo que me pudo haber causado algún tipo de enfermedad", relató.

"Al principio, como uno es joven, se lo toma con un poco más de normalidad, pero después uno empieza a pensar en la gente con la que uno vive, en este caso con mis papás, que son mayores y son hipertensos. Entonces, con todo esto de la pandemia , claro que da un poco de miedo", agregó.

Publicidad

Cuando quiso resolver la situación, dijo que la compañía que le vendió las zapatillas, Columbia, trató el problema como si hubieran confundido los tenis con una camiseta.

Correos de Chile, que le entregó el paquete, en un principio no le dio solución, pero luego un encargado de la empresa lo contactó al conocer su caso por redes sociales y le garantizó que irían por el paquete.

El joven añadió que su intención nunca ha sido quedarse con la caja, por lo que contactó al Servicio de Salud de Osorno, pero su respuesta fue “que ellos no podían hacerse cargo de eso”.

Poco después, Correos de Chile emitió un comunicado en el que anunció “una investigación interna para determinar responsabilidades y en paralelo nos hemos puesto en contacto con él (el joven) para entregar a la brevedad una solución que le permita recibir su envío”.