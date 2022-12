Congreso de Perú niega vacancia presidencial y Pedro Pablo Kuczynski sigue en el cargo

La moción de remover al mandatario fue negada al considerar que no hubo conflicto de intereses e incapacidad moral permanente. El debate duró más de 12 horas.

Con 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, el mandatario continúa en el cargo.

Para retirarlo, se requerían mímino 87 votos de los 130 legisladores, en la sesión solo estuvieron presentes 109.

"No ha sido aprobado el pedido de vacancia por causal de incapacidad moral permanente", dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta.

"Ganó el país y la democracia", expresó el portavoz del Kuczynski, Vicente Zevallos, tras la votación que implicó una derrota para la oposición fujimorista que promovía la destitución.

Durante la diligencia, Kuczynski se defendió afirmando que jamás recibió soborno alguno por parte de Odebrecht.

"Soy un hombre honesto, jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda. Ni mi empresa ni yo hemos contratado con el Estado peruano. Jamás incurrí en conflicto de intereses", aseguró Kuczynski.

Una vez que terminó el debate, los congresistas presentes votaron para negar la moción de vacancia, presentada por la oposición la semana pasada por estimar que mintió sobre sus vínculos con la multinacional brasileña.

El mandatario, de 79 años, y su abogado se retiraron del Congreso después de presentar sus descargos durante dos horas y veinte minutos, y se inició el debate de los legisladores, en el que el izquierdista Wilbert Rozas afirmó que tanto el presidente como su abogado "no han aclarado nada".

Dominado por la oposición fujimorista, el Congreso abrió un proceso de vacancia presidencial por "permanente incapacidad moral", días después de que Odebrecht revelara que pagó casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski, mientras él era ministro.

"No soy corrupto y no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa, siempre he actuado de acuerdo a ley y a la ética profesional", indicó Kuczynski, agregando que mientras era ministro la empresa que prestó asesorías a Odebrecht era gestionada por su exsocio, el chileno Gerardo Sepúlveda.

El presidente había negado desde antes de asumir el mando, el 28 de julio de 2016, que tuviese vínculos con la multinacional. Ante el Congreso, Kuczynski sostuvo que mientras era ministro no tenía comunicación con su socio para evitar conflictos de intereses.

Este escándalo de corrupción también salpicó al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien fue condenado a seis años de cárcel por recibir sobornos.