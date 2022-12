Constituyente de Maduro implica "destrucción de democracia en Venezuela": Santos

“No podemos estar de acuerdo, por eso hemos venido endureciendo nuestra posición”, declaró el mandatario.

El pronunciamiento del presidente colombiano se dio durante la presentación del balance de sus siete años de gobierno.

“Venezuela ha sido un tema que hemos mantenido en el radar desde el primer día de mi gobierno. Lo que sucede en Venezuela nos afecta a todos los colombianos para bien o para mal”, aseguró el jefe de Estado.

La “Constituyente tiene un origen espurio, ilegal” y “sus decisiones no pueden ser reconocidas y no van a ser reconocidas por el gobierno de Colombia”, enfatizó.

Maduro prevé instalar el viernes la Asamblea que redactará una nueva Constitución, pese al rechazo internacional y las denuncias opositoras sobre un supuesto fraude en la elección de sus 545 integrantes, en principio todos aliados del gobierno.

El órgano tendrá poderes ilimitados y estará en vigor por un tiempo aún indefinido.

Los choques entre Santos y Maduro se han vuelto rutinarios a lo largo de los últimos días.

Frente a los logros de su Gobierno, Santos aseguró que todas las acciones que ha emprendido buscan el bienestar de los colombianos.

“He tomado decisiones difíciles, algunas impopulares, pero todas necesarias. También, sin duda, me he equivocado. El objetivo no ha sido otro que hacerles frente a los grandes problemas del país”, declaró

El gobernante también se refirió a sus logros en salud, educación, infraestructura y desarrollo económico. “Espero que el último trimestre (de 2017) tenga un crecimiento cercano al 2,8% para tener un crecimiento cercano al 2% en el año y en el 2018 un crecimiento superior”, dijo Santos.

El presidente dijo además que no se meterá en ninguna campaña política y advirtió que, por ahora, su meta es seguir entregando logros.