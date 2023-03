Desde La Patagonia hasta Alaska: el viaje en moto que realizó el argentino Diego Saad

El argentino Diego Saad es un aventurero empedernido que decidió recorrer el mundo en su motocicleta, descubriendo los numerosos paisajes que hay en el camino que va desde La Patagonia hasta Alaska. Un sueño que se planteó desde niño y el cual lleva cumpliendo durante casi seis años.



Su travesía comenzó en abril de 2017, cuando partió de su región natal, La Patagonia, Argentina, con rumbo a Alaska, en el extremo noroeste de América del Norte. Su única compañía fue su motocicleta, una KLR 650 de color negro, y su ligero equipaje.

De acuerdo con Diego Saad, el origen de la idea de este viaje se remonta desde varios años atrás: “Durante toda mi vida de adolescente y adulta, siempre fui de salir a explorar por diferentes medios a diferentes regiones de mi país”.

Sin embargo, confiesa que su primer enfrentamiento con la realidad de lo que representaba el viaje sucedió en Bolivia, cuando se encontró frente a la inmensidad del Salar de Uyuni: “Fue el primer gran escenario del viaje que me puso de frente a lo que yo estaba haciendo. El mismo paisaje me dijo dónde me estaba metiendo”.



El también fotógrafo, que ya se encuentra regresando a su lugar de partida, señaló que, al llegar a los bosques de Norteamérica, Canadá y Alaska, vivió “una sensación de aislamiento y soledad muy impresionante”, de cara al imponente paisaje.

Pero su momento más difícil del viaje llegó durante su paso por México, cuando fue detenido por tres camionetas con hombres armados en un desierto de ese país. Al menos 15 personas abandonaron los vehículos y comenzaron a hacerle preguntas.

“Logré mantener una conversación fluida en un momento de tensión importante. Fue tan rápido que no tuve tiempo de pensar y creo que la respuesta fue muy natural. Me devolví y todo siguió en paz”, declaró.

Para sostener financieramente esta aventura, Diego Saad explicó que durante sus paradas realizó trabajos informales que le ayudaron a conseguir dinero, o a veces llegaba a lugares de voluntariado donde intercambiaron mano de obra por hospedaje y alimentación.

“Hay muchas redes que apoyan a los viajeros. Con anticipación uno va contactando gente”, apuntó.

Asimismo, aseguró que en ocasiones le ha tocado dormir en una carpa, por lo que solo gasta dinero en alimentación y gasolina.

Hace unos días, Diego llegó a Colombia desde Panamá y se encuentra en el Quindío, Armenia, visitando a un amigo. Su idea es hacerle un mantenimiento a la moto para continuar su trayecto hasta La Patagonia donde espera arribar en abril del presente año, pasando por Neiva y Putumayo.