Duras imágenes: perdió el cartílago de la nariz, según ella, por prueba PCR mal realizada

En una denuncia pública Claudia Serrán, joven que perdió el cartílago de la nariz, manifestó que fue víctima de una prueba PCR mal realizada por parte del personal médico del Hospital Zonal, en Argentina .

Según contó, el pasado mes de agosto fue a realizarse una prueba PCR para detectar el coronavirus ya que le habían ofrecido un trabajo y necesitaba el resultado negativo, pues debía cuidar a una paciente terminal.

Publicidad

“Luego de que me hicieron la prueba PCR me empezó a molestar, a picar. Al pasar los días la molestia persistía, pero el doctor me dijo que era normal”, contó Serrán.

Con el paso de los días la nariz le empezó a sangrar constantemente y, describe, “tomó una consistencia como la de la gelatina”.

Publicidad

En el hospital le aseguraron que no era una urgencia, sin embargo, luego de realizarle varios estudios se conoció que llegó a tener 18.000 glóbulos blancos con anemia crónica pero solo la trataron con antibióticos, denuncia.

El pasado 2 de enero, Serrán se vio obligada a volver al hospital porque tenía la nariz inflamada luego de sonarse muy fuerte y se le quebrara el cartílago de la nariz. “Estuve desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana y terminé con COVID positivo ”.

Publicidad

A Serrán la mantuvieron aislada durante 10 días, hasta el 13 de enero, y le informaron que le harían una reconstrucción del cartílago pero, a pesar de que ya tiene el alta médica, no la han intervenido.

Afirma que un especialista le detectó una infección y alergia asmática. “El doctor me dijo que si sigo así la infección me puede llegar al cerebro”, le contó Serrán al diario El Caletense .

Publicidad

Por su parte, el Hospital Zonal manifestó en una defensa, también pública, que Serrán “tenía una adicción, es consumidora de cocaína, se le relaciona (la pérdida del cartílago), un poco con eso también”.

Imágenes sensibles: haga clic aquí para verlas.