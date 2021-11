El eclipse lunar más largo del siglo: ¿cuándo será y cómo verlo?

Este viernes 19 de noviembre se producirá un eclipse lunar parcial que se podrá observar desde gran parte del mundo, incluyendo Colombia.

Expertos revelan que este sería el eclipse lunar más largo del siglo, pues su tendría una duración de 4 horas y 50 minutos. Las primeras fases de este fenómeno natural serán visibles en España y, posteriormente, se podrá ver en territorios como el oeste de Europa y África, América, el Pacífico, Oceanía y Asia.

¿Cómo se podrá ver el eclipse lunar en Colombia?

En la capital del país se podrá visualizar el evento astronómico a partir de la 1:02 a.m. del 19 de noviembre. Alcanzará su punto máximo a las 4:02 a.m. y finalizará a las 5:51 a.m.

Si desea visualizar el eclipse lunar no necesita de instrumentos especiales, solo es importante que tenga presente la hora exacta del evento y esperar que el cielo esté despejado.

Un eclipse lunar es un evento que se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la luna, provocando una sombra entre ellos. Son mucho más frecuentes que los eclipses solares.