Gobierno de Ucrania afirma que Rusia incumplió compromiso de cese al fuego y frustró evacuación

Cesar el fuego para evacuar a los civiles atrapados era el objetivo de los corredores humanitarios establecidos en las ciudades de Volnovaja y Mariúpol, Ucrania. Sin embargo, el Gobierno de Zelenski afirma que Rusia incumplió su compromiso.

“Observo el hecho de que Rusia ha violado sus acuerdos, incluso con la Cruz Roja, y no ha cumplido con sus compromisos”, afirmó Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra de Ucrania.

Aún con el terror de los bombardeos, desde Volnovaja se evacuaron 400 personas de los 15 mil residentes que necesitan salir de la ciudad que desde 2014 está en manos de separatistas.

En donde no se pudieron evacuar civiles fue en la estratégica ciudad portuaria de Mariúpol, en el sur de Ucrania , donde las tropas rusas mantienen un bloqueo total.

El Kremlin maneja su versión y advierte que todo se frustró por cuenta de grupos ucranianos. En consecuencia, la orden de Moscú fue reanudar la ofensiva allí y en todo el país.

En zonas como Bila Tserkva, al sur de Kiev, e Irpin, muy cerca de la capital, las últimas explosiones se ven a kilómetros de distancia. El mensaje de Zelenski es uno: “Nuestro pueblo, nuestros ucranianos, no retroceden. No se rindan. No detengan la resistencia. Dígales que se vayan a casa".

El Ejército ucraniano resiste la embestida por décimo día. Una invasión que los mismos ciudadanos de a pie también rechazan incluso en ciudades que están en manos rusas, como Melitopol y Jersón.