Gobierno estadounidense asumirá gastos de la reconstrucción de Puerto Rico durante seis meses

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump firmó el decreto que busca “salvar vidas y apoyarlos con todo tipo de recursos”.

"El presidente aprobó la recomendación de la Agencia de Gestión de Emergencias (FEMA) de que el Gobierno federal apoye el cien por ciento de los costos durante los próximos 180 días", afirmó Carlos Díaz, director de Políticas Públicas y Coordinación de Agencias de la Casa Blanca.

El asesor explicó que la actual legislación establece que sea el Gobierno de la isla (Estado Libre Asociado de EE.UU.) el que corra con un 25 % de los costes de reconstrucción derivados del paso de tres huracanes en las últimas tres semanas, pero que esto no es posible ya que el Gobierno de Puerto Rico "no tiene dinero" en estos momentos.

Respecto a la cuantía de los fondos que podría destinar Washington, el asesor aclaró que aún no es posible dar cifras, puesto que todavía se están evaluando los daños sufridos.

Díaz Rosillo enfatizó que la prioridad es "salvar vidas, llevar agua y alimentos, y restablecer la energía eléctrica en la isla", pero admitió que las labores son complicadas por la devastación causada por el huracán María, que, por el momento, se ha cobrado 16 vidas.

Huracán María deja graves afectaciones en Puerto Rico, Dominica y... "El aeropuerto tiene el funcionamiento limitado y los puertos están prácticamente colapsados, la ayuda está llegando, pero está llegando al paso que puede, que no es muy rápido", reconoció.

Sobre la visita a Puerto Rico del presidente Trump, prevista para el próximo martes, Díaz puntualizó que "todavía no están confirmados los detalles".

"El presidente ha querido ir, pero no tenemos todavía la infraestructura para apoyar una visita presidencial", dijo el asesor de la Casa Blanca, quien subrayó el interés del mandatario en ver "por sí mismo" los daños producidos.

Por último, Díaz Rosillo quiso restar importancia a la polémica surgida en las últimas horas a raíz de unas declaraciones de Trump en las que afirmaba que la situación del Estado Libre Asociado ya era mala antes del paso de los huracanes.

Trump utilizó este lunes su cuenta personal de Twitter para criticar a las autoridades de la isla por su "red eléctrica anticuada, que estaba en un estado terrible" y por sus "miles de millones de dólares de deuda con Wall Street".

Estas afirmaciones tuvieron respuesta cuando la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, declaró a un grupo de periodistas que "cuando alguien está urgentemente necesitado, cuando alguien está en una situación de vida o muerte, el imperativo moral es abordar esa situación antes de abordar cualquier otro asunto".

"Es una realidad que los problemas fiscales de Puerto Rico no comienzan con estos huracanes", valoró Díaz Rosillo, quien señaló que la reconstrucción de la isla hubiera sido menos difícil si las autoridades locales "hubieran tenido su casa en orden", pero insistió en que lo importante ahora es "llevar ayuda" a al país.

"Esa gente es muy importante para todos nosotros. Hemos mandado enormes cantidades de alimentos y agua", aseguró el presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense estimó que él envió de ayuda a Puerto Rico, pero por ser una isla, se hacía más complicado que para Texas y Florida. Un poco antes, había aumentado los fondos federales destinados a las labores de socorro y reconstrucción.

Puerto Rico recibió el impacto de dos potentes tormentas, Irma y María, que dejaron a la mayor parte de sus 3,4 millones de habitantes sin agua corriente, electricidad y comunicaciones.

