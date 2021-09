“Yo quería morirme”, recuerda colombiano rescatado de escombros del 11 de septiembre

El 11 de septiembre de 2001 marcó la historia de Estados Unidos y del mundo. Tras el atentado terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, solo se rescataron 20 personas vivas. El sargento John Mcloughlin y el policía Will Jimeno, colombiano, fueron el 18 y el 19 en salir respirando, cuando ya la vida se agotaba bajo aquel infierno de escombros.

“Mi sargento y yo fuimos los únicos dos que sobrevivimos abajo de las Torres”, recuerda Will Jimeno, colombiano expolicía de la autoridad portuaria.

Ninguno de sus compañeros se salvó. Habían acudido al llamado de emergencia y, sin pensarlo dos veces, entraron a la torre norte para ayudar a la evacuación. Unos minutos después se derrumbó.

Estuve quemado, abajo de todo el concreto con mucho dolor, tenía una pistola que disparó dentro del hoyo, era muy fuerte, yo quería morirme Will Jimeno

Hasta que un líquido se derramó en su boca: “Yo tenía tanta sed, porque era concreto y el cuerpo ya estaba hinchado y ya no tenía mucha fuerza, pero cuando puse mi mano derecha sobre el pedazo de metal se me cayó la mano y salió algo mojado. La verdad que no sé si es agua o aceite, pero algo mojado y eso me ayudó un poquito”.

Y fue una visión de Jesús lo que le devolvió el deseo y las fuerzas para vivir.

"Él tenía una botella de agua y eso era una inspiración que Dios me estaba diciendo Willy, tienes que seguir peleando y no dejes que estos cobardes, que estos terroristas ganen, porque al momento que yo me muero yo dejo que ellos ganen”, dice el colombiano Will Jimeno.

Tras 12 horas de dolor y angustia bajo los escombros fue escuchado por rescatistas. Llegar a él tomó más de 3 horas.

“Cuando me sacaron de hoyo yo pregunté a dónde están todos y un bombero me dijo 'no hay nada, se cayeron las torres' y yo lloré porque sentí que no hicimos suficiente para ayudar a la gente y como policía ese es mi trabajo. Me llevaron al hospital y la segunda vez que lloré fue cuando me llevaron al hospital, porque yo esperaba que fuera a haber más sobrevivientes y me dijeron que no, usted es la única persona”, señala Will Jimeno evocando el difícil momento que vivió.

Allí docenas de especialistas lucharon durante varios días para salvarle la vida.

“Me morí dos veces en la mesa, mi corazón paró dos veces, y tuve 8 cirugías en una semana. La recuperación era muy larga y fuerte, pero con el soporte de mi esposa, mi familia, mi comunidad y con Dios”, cuenta.

Tras una larga recuperación y de su retiro de la autoridad portuaria, Will decidió contar su experiencia e inspirar a los más pequeños con su libro, en inglés y en español, ‘Inmigrante Americano Sobreviviente’, lanzado en abril.

“Ojalá que el mensaje llegué a Colombia, que un niño de Barranquilla llegó a los Estados Unidos y sobrevivió el pero ataque de los Estados Unidos, pero salió un mensaje positivo y es que nunca te rindas”, puntualiza.

También narró su regalo de supervivencia y su lucha posterior por la vida, a los adultos en su segundo libro ‘Sunrise Through the Darkness’ (Amanecer a través de la oscuridad), que acaba de salir al mercado.

Hoy vive retirado en un tranquilo barrio de Nueva Jersey, donde pasa sus días practicando el tiro con arco, pero para él los días como escritor ya terminaron.