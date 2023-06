Habla hombre que sobrevivió al Helicoide, denominado “centro de torturas” en Venezuela

En Venezuela , el régimen de Nicolás Maduro no permite que nadie entre al Helicoide, un centro de retención en el que permanecen los presos políticos. Lo que allí ocurre solamente lo saben los que han sobrevivido a lo que se ha denominado como un “centro de torturas”.



“Yo fui detenido en mi casa. Yo trabajaba con jóvenes en situación de calle y 35 oficiales de la Policía Política Venezolana, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional me detuvieron arbitrariamente y sin orden de captura, sin orden de allanamiento. Me llevaron al Helicoide, estuve 4 días desaparecido”, comentó Víctor Navarro, víctima.

Él contó lo que vivió en 2018 cuando fue acusado de terrorista por parte de ese régimen. En el interior del Helicoide estuvo por 5 meses: “Me había ganado una beca para estudiar en Estados Unidos y luego regresé, fui a unos programas de la Embajada y, en ese contexto, viajar a Estados Unidos para conocer a los representantes”.

Luego de salir de la cárcel, obtuvo el estatus de refugiado en Argentina. Tras pasar por ese horrible momento, escribió un libro de lo que vivió en el interior de ese lugar. También llevó sus experiencias a la realidad virtual para que el mundo entero pudiera ver, de primera mano, lo que allí ocurre.



“Un amigo me habló de la realidad virtual, una tecnología que me voló la cabeza. Me puso un casco de Ana Frank y yo sentí que estaba en un campo de concentración y pensé hacer lo mismo con el Helicoide, que la gente sepa que en Venezuela hay campos de tortura, que Maduro está torturando hoy en día”, narró.

Con su organización, Voces de la Memoria, consiguió financiamiento y logró ejecutar su proyecto. Al lado de otros 30 presos políticos, recreó lo que se vive en el Helicoide.



Hoy, Víctor y su organización se encargan de compartir una verdad que las víctimas tienen como consigna: prohibido olvidar.

“La dictadura de Nicolás Maduro no quiere que el mundo sepa lo que pasa en el Helicoide”, concluyó.