Habló por primera vez Claudia Aguilera, viuda de Marcelo Pecci: “Mi familia quedó amputada”

Tras un año del asesinato de Marcelo Pecci en Cartagena, Claudia Aguilera , su esposa, habló por primera vez a la opinión pública. Ella aseguró que su familia quedó amputada por el crimen y pidió que el fiscal sea recordado por su entrega a la justicia de Paraguay y como un funcionario noble.

“Quiero recordar al hombre que me dio el milagro de su amor, al que me hizo esposa y madre y quien Dios me permitió amar. Quiero exaltar a ese paraguayo de bien, a ese ciudadano activo y comprometido no solo con las leyes, sino con sus principios y valores. Comprometido con la historia del país y en ser feliz. Serio, pero noble, de personalidad firme, pero sensible”, aseguró.

Además, Claudia Aguilera hizo referencia a los sueños que tenía el fiscal Marcelo Pecci.

“Hace un año, cuando disfrutamos de las aguas del mar Caribe, Marcelo me dijo que al regresar a Paraguay iba a insistir en el proyecto del Convair 240… Amaba viajar y en algún momento deseaba ser presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, pero hizo a un lado ese deseo para darnos prioridad como familia”, dijo.

En ese orden de ideas, también se refirió a Marcelito, el hijo que no pudo conocer a su papá por culpa de los criminales.

“Lo más hermoso de Marcelo Pecci es que no se ensalzaba con la influencia que ejercía en los demás o a través de su trabajo y eso lo hacía mucho más grande. Era humilde. Me encanta recordarlo de esta forma, que lo recuerden así y que mi hijo Marcelito, más adelante, considere como tesoro estos recuerdos”, recalcó.

Claudia Aguilera elevó su clamor por la verdad detrás del crimen: “Hace un año perdimos a un hombre útil para la sociedad, un gran padre de familia y un amoroso esposo. Por eso hoy cuando me toca exigir la verdad de su asesinato y duras condenas para sus sicarios, pido también una verdadera lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Sin embargo, no quedo conforme, pues Marcelo Pecci merece mayor justicia”.

“Mi familia quedó amputada porque mi esposo, el papá de mi hijo, hacía bien su trabajo. No deseo que esto sea un desaliento, sino un verdadero compromiso. Por eso, mi clamor lo dirijo a las autoridades de Colombia, a la Fiscalía paraguaya, a los gobiernos, a los políticos y a la sociedad entera. Anhelo que la vida de mi esposo no solo deje un mensaje en el ámbito judicial, la justicia para Marcelo Pecci será convertirlo en una inspiración diaria, la vida de Marcelo y su muerte nos exige ser firmes y fuertes, no claudicar ante los males que rozan nuestras espaldas en esta sociedad corrupta”, puntualizó.

Posteriormente, pidió un compromiso en nombre de Marcelo Pecci: “Seamos verdaderamente buenos en el servicio público, amemos de verdad a nuestras familias, honremos a nuestros padres, cuidemos a nuestros hijos y mascotas, trabajemos en favor de nuestro país, porque lo necesita”.