Hombre atrapó el pez más pesado del mundo y evitó catástrofe para el ecosistema

Bryan Baker, un pescador estadounidense, capturó al pez más pesado del mundo registrado por la Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA) y ayudó a evitar una “catástrofe ambiental”, según los expertos.



Todo comenzó cuando Baker pasaba una tarde de pesca tranquila en el Grand Lake o’ the Cherokees, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, cuando algo sorprendente le arrebató la línea. “Supe de inmediato que era algo diferente a lo que había atrapado antes”, declaró en medios locales.

Tras una lucha de aproximadamente siete largos minutos, el hombre logró llevar al pez más pesado del mundo hasta la parte superior del agua donde pudo agarrarlo y tirarlo en el interior del bote. Una vez estuvo en la superficie, descubrió que se trataba de una carpa cabezona que tenía 11 millones de huevos en su interior. Esta especie, considerada como invasora, amenazaba con devastar la cadena alimentaria, según los expertos.

“Fue irreal, fue como atar el hilo de pescar a un vehículo todoterreno de cuatro ruedas, dejar que despegue y tratar de reducir la velocidad, es casi imposible”, aseguró. Cuando lo levantó, el pez “alienígena” pesaba 118 libras y 3 onzas, lo equivalente al promedio de un niño de 14 años en ese país.

Con esa marca rompió el récord anterior registrado por la Asociación Internacional de Pesca Deportiva, establecido en 90 libras desde el año 2005. De acuerdo con Baker, que dirige el servicio de guía de pesca Spoonbill Wreckers, tuvo que perseguir al pez en su bote para evitar que la línea trenzada, probada con 100 libras de presión, se rompiera.

Publicidad

El hombre de 50 años aseguró que su trabajo realizado con éxito lo llenó de satisfacción y alivio al descubrir que se trataba de una especie invasora.

“Me sentí tan aliviado que me golpeé las rodillas y le di gracias a Dios. No podía creer que lo había metido. Estaba abrumado y agotado. Esta es una especie alienígena, procedente del este de Asia. Recibo una docena o más de mensajes al día, de personas agradeciéndome por sacarlo del embalse porque esto podría causar estragos en nuestras pesquerías”, dijo.

Bryan Baker fritó los filetes de la carpa como regalo, pero su captura no quedará registrada en la IGFA, a pesar de romper el récord, porque en términos técnicos, el pez más pesado del mundo se enganchó en lugar de ser cebado.

Publicidad

“Basado en toda la investigación que he hecho, al menos en base al anzuelo y la línea, esta es la carpa cabezona récord mundial. He sostenido decenas de miles de peces de agua dulce y este es, sin duda, el pez de agua dulce más grande que he visto en persona”, señaló Quinto Phelps, profesor de ictiología en la Universidad Estatal de Missouri.

“La parte realmente mala de la carpa cabezona, en particular, es que lo que consumen es plancton, que es el extremo básico de la red alimentaria acuática. Todo pez en alguna etapa de su vida depende de ese recurso. Entonces, puede imaginar que, a medida que aumenta la biomasa de este planctívoro invasivo, la cantidad de alimento adecuado utilizado por los peces nativos disminuirá. Y cuando eso sucede, es catastrófico para toda la red alimentaria”, puntualizó el experto.