Jefe de debate de Petro reitera que Piedad Córdoba, retenida en Honduras, no está en la campaña

El jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada, habló luego de conocerse que Piedad Córdoba, senadora electa por el Pacto Histórico, fue retenida en el aeropuerto de Palmerola, en Honduras, cuando se disponía a regresar a Bogotá, haciendo escala en Panamá, después de que las autoridades migratorias descubrieron -en los rayos X- 68 mil dólares americanos.

En contexto: Piedad Córdoba fue provisionalmente retenida en un aeropuerto de Honduras

Prada recordó que la excongresista, “como lo dijo Gustavo Petro hace unas semanas, fue separada por él de la campaña, no hace parte de la misma y cualquier episodio que haya alrededor de este caso debe responder ante las autoridades y ante la justicia, y esperamos que sea pronta y eficaz”.

Publicidad

Piedad Córdoba, que había ingresado el 21 de mayo a Honduras, fue requerida por personal del Instituto Nacional de Migración por los “68 mil dólares americanos que no fueron declarados”.

"Según lo manifestado (por la senadora), los dólares pertenecen a un empresario colombiano que reside en Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía (...) para que rinda su declaración y que se siga el procedimiento correspondiente", precisó la entidad.

"No estoy detenida por absolutamente nada, eso [de la detención] no es cierto. Es un contrato de asesoría que yo tengo con un grupo importante, estuvimos trabajando dos días (...) y ya me pagaron y eso es todo", declaró Piedad Córdoba en Caracol Radio.

De acuerdo con las normas internacionales, todos los pasajeros deben declarar en la boleta de aduanas cuando lleven más de 10.000 dólares, como prevención del lavado de activos.

Publicidad

Piedad Córdoba mantiene una relación de amistad con el gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y con el coordinador de esa formación política, el expresidente derrocado en 2009, Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta, Xiomara Castro.

En la toma de posesión de Castro el pasado 27 de enero, ella estuvo entre las invitadas.