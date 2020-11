Joven le dio un puñetazo a congresista en plena rueda de prensa

Un joven indignado por la decisión del Congreso contra el popular mandatario le dio un puñetazo en la cara al parlamentario Ricardo Burga, del partido Acción Popular, mientras este entregaba una declaración a la prensa.

La agresión se vio en directo por las cadenas de televisión.

Aunque intentó escapar en medio de los periodistas, agentes de seguridad lograron detener al hombre de 26 años, identificado como Carlos Ezeta Gómez, y lo condujeron a una dependencia policial.

El congresista Burga denunció al joven por el golpe, que no le causó lesiones graves.

El agresor ganó miles de seguidores en redes sociales, que consideran que representa el sentir de Perú , pero también críticas de quienes creen que nada se soluciona con violencia.

No puedo creer la ignorancia que existe en este país, hay mucho violadores libres,congresistas corruptos y a un chico (héroe) quien defendió a su patria por esa sarta de mafiosos RICARDO BURGA lo meten 6 años, que asco de @PoliciaPeru,@congresoperu , decepción. — sherly_Cordova (@cordova_sherly) November 10, 2020

@AccionPopular @congresoperu el pueblo apoya el puñetazo #ricardoburga te mereces el golpe tú y todos los congresistas que aprobaron la vacancia el pueblo no los quiere son #ElpeorCongresodelaHistoria #MerinoNoEsMiPresidente — Maria Antonieta (@maryac15) November 10, 2020

Sin embargo, la mamá del joven, Janet Gonzales, se disculpó por lo ocurrido.

"Yo sé que está mal, él se ha dejado llevar por el momento. Todo el mundo ha estado indignado, pero no es la manera correcta en la que reaccionó, solamente que él no lo ha sabido llevar, no ha sabido reaccionar bien", dijo a medios peruanos.

Y es que varios ciudadanos salieron a las calles con carteles donde se leía "Congreso golpista”, “¡Merino ladrón, no serás presidente!”, para repudiar la destitución de Martín Vizcarra .

La Policía capturó a varios manifestantes en la Plaza San Martín, a pocas cuadras del parlamento, quienes desafiaron las restricciones de reuniones públicas por la pandemia.

"¡No hay congresistas!", gritaban en coro algunas mujeres cerca a la sede del parlamento, rodeado por contingentes de la Policía antidisturbios.

En algunos edificios y casas de la capital peruana las personas salieron con cacerolas a protestar.

Las manifestaciones se produjeron también en las ciudades de Arequipa y Trujillo, según medios locales.

El Congreso destituyó al presidente por “incapacidad moral”, al cierre del segundo juicio político contra Vizcarra en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos en 2014 cuando era gobernador de Moquegua, una región sureña del país.

Vizcarra negó cualquier soborno o acto irregular en su gestión. El caso aún está en investigación por la Fiscalía.

La moción de destitución del mandatario peruano fue aprobada por 105 votos, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios, al cierre de una sesión plenaria de casi ocho horas.

El jefe del Congreso, Manuel Merino, juramentará como nuevo presidente de Perú en una sesión plenaria del parlamento.