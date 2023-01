"La prohibición de armas no resolverá el problema”: sobreviviente de masacre de Parkland

“La única forma de detener a un tipo malo con una pistola es un buen tipo con una pistola”, dice Kyle Kashuv, que no quiere que se repita lo de Parkland.

En medio del clamor de miles de jóvenes estadounidenses para que se refuercen las leyes de control de armas en el país, uno de los sobrevivientes de la masacre en una escuela de Florida ha generado polémica por no apoyar esta petición.

“Hay una minoría silenciosa de Stoneman Douglas que está de acuerdo conmigo por completo”, afirma el joven de 16 años que sobrevivió al tiroteo perpetrado por Nikolas Cruz el 14 de febrero y que dejó 17 muertos.

“La única forma de detener a un tipo malo con una pistola es un buen tipo con una pistola. Y realmente me preocupaba cómo es que no vimos a una sola persona” armada, cuestionó el joven sobre el día de la tragedia.

Kyle defiende la segunda enmienda de la Constitución que protege el derecho de los estadounidenses a tener y portar armas.

“Hablé con los senadores y analicé todos los hechos, y todos apuntan en la misma dirección que la prohibición de las armas de asalto no resolverá este problema”, afirmó en entrevista con CBS.

“Estoy aquí por una simple razón, no quiero que esto vuelva a suceder. Pero lo que vi en la marcha me frustró, tengo un punto de vista diferente, no fui invitado a hablar y como americanos todos tenemos un punto de vista diferente”, agregó.

Su reflexión se dio a conocer a la par de las multitudinarias manifestaciones en cientos de ciudades de EE. UU. para reclamar leyes más severas frente al control de armas.

Omnipresentes el sábado en la escena de la manifestación de Washington, los adolescentes de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, retomaron su traje de peregrinos a partir del domingo por la mañana para que su acción no quede muerta, como lo fue la del 2000 de las madres enojadas que reclamaban controles más estrictos en la venta de armas.

"El impulso continuará, porque incluso cuando los medios se vayan, estos (jóvenes) seguirán allí, luchando por su existencia", dijo Delaney Tarr, una de las supervivientes del tiroteo de Parkland, en declaraciones al canal Fox News.

Su compañera Emma González advirtió a la cadena CBS: "Esto no es el final, es solo el comienzo".

La acción de los estudiantes de secundaria ya ha empujado a Florida a aprobar una ley, promulgada el 9 de marzo por el gobernador Rick Scott e imponiendo varias restricciones, incluida la prohibición de "bump stocks" (accesorios para disparar ráfagas) o la suba de 18 a 21 años en la edad legal para comprar un arma.

Pero el Congreso está paralizado y si bien muchos legisladores demócratas participaron en la marcha del sábado y llamaron públicamente a buscar normas más estrictas en el tema, los republicanos -mayoría en ambas cámaras- siguen siendo en gran parte inflexibles.

A pesar de la magnitud del evento popular, el presidente Donald Trump nunca lo mencionó el domingo en su cuenta de Twitter, que alimentó regularmente desde el sábado por la mañana para discutir otros temas.

Trump reiteró el viernes su voluntad de prohibir las "bump stocks", una medida de alcance marginal. Su administración ha iniciado un procedimiento en este sentido.

El proyecto de ley de financiamiento del Estado federal de Estados Unidos, aprobado por el Congreso el viernes, prevé un ajuste del sistema de verificación de antecedentes penales y psiquiátricos antes de la compra de un arma de fuego, así como un aumento en las dotaciones de seguridad a escuelas.

Pero los estudiantes de Marjory Stoneman Douglas están exigiendo un aumento de la edad legal para comprar armas y la prohibición de vender rifles de asalto y cargadores de gran capacidad a civiles, materiales utilizados en la mayoría de los casos en los tiroteos masivos cometidos en Estados Unidos en los últimos años.

