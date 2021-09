Mario Vargas Llosa revela que un cura lo acosó sexualmente cuando tenía 12 años

Mario Vargas Llosa, escritor peruano , reveló en medio de una entrevista detalles del abuso sexual que sufrió cuando tenía 12 años. El Nobel aseguró que un religioso lo tocó y que ese suceso lo alejó por completo de las iglesias.

Según su relato, el abuso ocurrió cuando estudiaba en el colegio La Salle, situado en Lima.

Allí, un religioso le pidió que lo acompañara a su habitación y Mario Vargas Llosa accedió a esa petición.

Estando solos, el hombre le enseñó revistas que contenían desnudos.

“Me acuerdo que este hermano estaba muy nervioso y colorado. Me llevó a su cuarto y sacó unas revistas mexicanas que se llamaban Vea, que eran de desnudos. Me dejó completamente desconcertado. Empecé a ojearlas y sentí que este hermano me estaba tocando la bragueta como si quisiera masturbarme”, contó Mario Vargas Llosa.

El escritor señaló que logró salir de la habitación del religioso: “Yo me eché a llorar y a gritar. El hermano Leoncio se asustó mucho, me abrió la puerta, me dejó salir y me dijo ‘cálmate’”.

La situación, según el Nobel, lo alejó por completo de las iglesias: “A partir de entonces, yo, que había sido un niño muy creyente y que cumplía con comulgar cada primer viernes, me fui desinteresando de la religión”.

Ese hecho, que marcó su vida, engrosa el libro ‘El pez en el agua’.