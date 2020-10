Médico asesor de la Casa Blanca asegura que contagio de Trump con COVID-19 se veía venir

El doctor Anthony Fauci ha sido la voz experta en Estados Unidos desde que inició la pandemia del coronavirus COVID-19. En una entrevista con la cadena CBS, dijo que el contagio del presidente Donald Trump se veía venir y por eso no le sorprendió.

"Absolutamente, no. Me preocupaba que se enfermara cuando lo vi en una situación completamente de hacinamiento, sin separación entre las personas y casi nadie llevaba tapabocas”, dijo el asesor en enfermedades infecciosas

Se refería al evento realizado en el Jardín de las Rosas, en el que el mandatario propuso a Amy Coney Barret a la Corte Suprema y del que varios asistentes después resultaron contagiados con coronavirus COVID-19.

“Cuando vi eso en televisión, dije: 'Oh, Dios mío. No puede salir nada bueno de eso”, aseguró.

Sobre el anuncio de campaña de Donald Trump, en el que fueron usadas unas declaraciones suyas como si apoyara la gestión de la pandemia por parte del presidente, Fauci afirmó que fueron sacadas de contexto y que se refería era al arduo trabajo del grupo médico.

Publicidad

"No respaldo ni respaldaré públicamente a ningún candidato político. Y aquí estoy, me están dejando justo en medio de un anuncio de campaña, lo que me pareció indignante”, indicó.

En relación al uso de tapabocas y al hecho de que al inicio de la pandemia hubiese recomendado no usarlo de manera regular, señaló lo siguiente:

"Quedó claro que las cubiertas de tela, y no necesariamente un tapabocas quirúrgico o un N95 cubiertos de tela, funcionan. Además, ya no hay escasez de tapabocas. Y número dos, los estudios muestran que, contrariamente a lo que pensamos, los tapabocas realmente funcionan para prevenir infecciones”, sostuvo.

Finalmente, Anthony Fauci también se mostró optimista sobre el uso temprano de terapias experimentales, pero expresó que, con los incrementos de casos en el mundo, le preocupa el ritmo que lleva la pandemia.