Niña casi muere tras intentar un reto viral: se tomó 10 pastillas y terminó en el hospital

Un hospital de Córdoba, en Argentina, dio el alta a una niña de 12 años que casi muere mientras trataba de cumplir un reto viral que vio en TikTok. Ese desafío constaba en robarle plata a la mamá, cortarse con un vidrio y tomar varias pastillas.



Precisamente, el tema de los medicamentos fue el que casi le cuesta la vida a la menor, pues se tomó diez pastillas entre antiinflamatorios, antibióticos y medicina para su perro.

El medio de comunicación TN reseñó las palabras de la menor de edad, que aseguró que pensó que todo era un juego y que jamás creyó que su vida estaría en riesgo.

“No sabía que me podía pasar esto, que podía sentir dolor, pensaba que se trataba de un juego. Quiero volver al colegio, pero temo que me hagan matoneo”, aseguró la menor de edad, citada por dicho medio argentino.

Al parecer, este desafío, que se denomina “la aventura del terror”, llegó al conocimiento de la niña gracias a un enlace de internet. Presuntamente, una amiguita de ella también habría estado a punto de participar.

“Estoy muy arrepentida, le pedí disculpas a mi mamá por no decirle nada. Tenía que tomarme las pastillas y me las tomé con gaseosa. El otro desafío era cortarme los brazos y robarle a mi mamá. Tenía que subir fotos y videos de que los había cumplido”, complementó la menor de edad.

Se conoció que las dos menores de edad se reunieron en la casa de una de ellas para cumplir el reto viral. Las dos se tomaron pastillas y una de ellas vomitó tras la ingesta de los medicamentos.

En ese momento, ella contó lo que había ocurrido y, cuando los papás de la menor del relato subieron a su habitación, la encontraron retorciéndose del dolor y en ese momento la llevaron a un centro asistencial.

La mamá de la niña aseguró que “se siente culpable” por lo ocurrido. Ella acudirá a la justicia para que sea investigada la situación que casi le cuesta la vida a su hija.



Otro hecho reciente

"Desafío Benadryl": reto de TikTok que acabó con la vida de un niño de 13 años

Mediante una publicación de Facebook, Justin Stevens, padre del menor, mostró una fotografía del niño conectado a un ventilador como soporte vital en una cama de hospital de su natal Ohio, en Estados Unidos.

El hombre comentó que Jacob y sus amigos pensaron que sería “cool” hacer el reto viral de TikTok “ Benadryl Challenge ”, el cual consta de ingerir altas dosis del medicamento para experimentar alucinaciones.

El Benadryl es un antihistamínico de venta libre que actúa como antialérgico. La casa farmacéutica que lo produce dice que este “es un medicamento seguro y efectivo, cuando se usa según las indicaciones de la etiqueta”.

Para el rango de edad de Jacob, la marca sugiere ingerir una cápsula cada 4 o 6 horas, dependiendo del tratamiento recomendado por el médico, sin embargo, en el reto de TikTok se habla de tomar entre 12 y 14 tabletas.

Dicho desafío adquirió popularidad en 2020 y debido a los múltiples ingresos a hospitalización y varias muertes de adolescentes derivados de esta práctica, la FDA lanzó una alerta donde advertía que las altas cantidades de Benadryl pueden “ocasionar graves problemas, corazones, convulsiones, coma e incluso la muerte”.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:

Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas