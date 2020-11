Niña de 13 años se convirtió en la quinta esposa de un hombre de 48

La boda de una niña de 13 años con un hombre de 48 en Mamasapano, Filipinas, causó impacto en redes sociales no solo por la edad de la novia, sino también porque se convirtió en la quinta esposa del hombre.

El agricultor, según informaron medios como el Daily Mail y The Sun, sostuvo que pagará “su escuela porque quiero que reciba una educación mientras espera el momento adecuado para tener hijos”.

Por su parte, la menor supuestamente dijo no temerle a su esposo “porque es amable conmigo. Estoy aprendiendo a cocinar porque ahora no se me da bien. Quiero hacerlo feliz”.

Según datos de la Unicef, el 15% de las niñas en Filipinas se casa antes de los 18 años y el 2% antes de los 15.

En República Dominicana, entretanto, hay una ley que permite casar niñas desde los 15 años y un artículo del Código Penal exime de la cárcel al hombre que extraiga de casa o deje embarazada a una menor en el caso de que se case con ella.

Actualmente, el Tribunal Constitucional está estudiando un recurso de inconstitucionalidad que aspira a vetar esas dos disposiciones legales.