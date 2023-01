Niña sufrió terrible accidente en una pista de karts: su cabello se enredó en el motor del carro

Una niña de 15 años sufrió un grave accidente mientras se encontraba en una pista de karts de un centro comercial: el cabello se le quedó enredado en el motor del vehículo y sufrió gravísimas lesiones en la médula espinal.

Conforme a lo revelado por The Sun , la menor de edad sufrió daños en la médula espinal, hematomas y lesiones en la aorta. Fotos que fueron tomadas en el lugar de los hechos, en Sudáfrica, muestran la gravedad del suceso.

Publicidad

Según el relato de su papá, la niña estaba usando todo el tiempo el casco y demás elementos de protección:” Los médicos dijeron que no quieren llevarla a la cirugía porque es joven. Están tomando medidas para ver cómo reacciona su cuerpo a la medicación. No tiene movilidad de la cintura para abajo, no puede moverse ni siente nada en las piernas”.

Además, el hombre manifestó que la menor “tiene un coágulo de sangre en la columna vertebral”.

Además, que es “demasiado arriesgado operar”.

El progenitor de la menor puntualizó que se siente optimista en cuanto a su recuperación: “Mi enfoque es que ella mejore, salga del hospital y regrese a la escuela”.

Publicidad

El hombre mostró su molestia por lo que ocurrió después del accidente de su hija: “No ha habido más llamadas desde la pista de karts o el centro comercial y han pasado seis días desde el incidente. Solo se firmó un formulario de indemnización”.

En ese orden de ideas, también pidió que se investigue el hecho, mismo del que no han hablado los representantes de la pista de karts, alegando respeto a la familia.