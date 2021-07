Otra muerte en The Vessel podría llevar al cierre definitivo de la famosa construcción

El pasado 29 de julio un adolescente de 14 años decidió quitarse la vida en The Vessel, una famosa atracción turística de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos .

En total han sido cuatro personas las que han decidido saltar desde la construcción.

The Vessel abrió nuevamente sus puertas el 25 de mayo después de que un joven de 21 años, procedente de Texas, se quitara la vida en enero , lo que llevó a los encargados a cerrar para reforzar las medidas de seguridad del lugar.

Sin embargo, un adolescente de 14 años, que estaba con su familia visitando la atracción, se lanzó el pasado jueves desde el octavo piso de la estructura muriendo en la escena, informó la Policía.

Kimberly Winston, portavoz de Hudson Yards, un plan de desarrollo urbanístico y donde está ubicada The Vessel, envió sus condolencias a la familia del menor y aseguró que se está llevando a cabo una rigurosa investigación.

A raíz de las muertes, la estructura en forma de colmena ha sido cerrada indefinidamente y Stephen Ross, multimillonario de Hudson Yards, dijo a The Daily Best que The Vessel podría cerrar definitivamente.