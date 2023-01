Pastor alemán que viajaba por EE. UU. terminó en Japón porque lo confundieron con un gran danés

Igor iba con su familia de Portland a Denver, pero cuando hicieron una escala en Kansas, el personal de United Airlines lo mandó para Tokio.

“Honestamente, no sé cómo pudo pasar. Cómo dos perros completamente diferentes pueden ser confundidos, no se parece en nada”, aseguró Kara Swindle, dueña de Igor.

Ante el inconveniente, la aerolínea emitió un comunicado ofreciendo disculpas por haber confundido a los dos canes.

Otro inconveniente, con la misma compañía, le sucedió a una familia colombiana que iba de Nueva York a Houston con Kokito, un bulldog, que murió durante el vuelo. La azafata, según su dueña, insistió en que debía viajar en el compartimento superior de la aeronave.

“No hay cómo reemplazarlo, era como un miembro de la familia”, expresó Catalina Robledo, propietaria de Kokito.

El distrito de Texas, por su parte, asegura que está investigando este último caso, ya que no descarta una posible ofensa criminal. United Airlines, de igual modo, adelanta su propia indagación.

