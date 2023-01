Policías confunden cenizas de una niña con cocaína: "esa es mi hija", les gritó el desesperado padre

En Springfield, estado de Illinois, Estados Unidos , ocurrió un suceso que dejó con la boca abierta a más de una persona: uniformados de Policía confundieron con metanfetaminas las cenizas de una menor de 2 años.

El hecho tuvo lugar luego de que los oficiales detuvieran a un sujeto afrodescendiente que estaba conduciendo, según ellos, a alta velocidad.

Tras esposarlo, los uniformados requisaron el automóvil en el que viajaba y encontraron una urna metálica que estaba sellada. También indicaron que habían hallado 80 gramos de marihuana.

Al abrir la urna, los policías creyeron que al interior había metanfetamina y cocaína, por lo que procedieron a mostrársela al hombre, que se exaltó de inmediato.

"No, no, no, hermano, esa es mi hija. Dame eso, hermano. Esa es mi hija. Por favor, dame a mi hija, hermano. Ponla en mi mano, hermano. Son irrespetuosos, hermano", gritó el detenido, según el Washington Post .

El hecho quedó registrado en las cámaras corporales que cargan los uniformados en el pecho. Las imágenes fueron reveladas por dos canales de televisión de Estados Unidos en los últimos días.

Luego de ese incidente, que tuvo lugar en abril de 2020, el afectado presentó una demanda federal contra la Policía y argumentó que ellos tomaron, ilegalmente, el cofre con las cenizas de su hija. Incluso, parte del contenido de la urna cayó al piso.

En su demanda, el afectado busca ser reparado por daños y un juicio con jurado, mismo que fue fijado por un juez para agosto de 2022.

Se conoció que la hija del demandante tenía 2 años al momento de su muerte en febrero de 2019. Las autoridades norteamericanas afirmaron que murió por “negligencia y hambre”.

La madre de la menor y su novio fueron condenados por el delito.