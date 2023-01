Presidente de Ecuador da 12 horas de plazo para recibir pruebas de vida de periodistas secuestrados

De no obtenerlas, “iremos con toda contundencia”, advirtió Lenín Moreno. “Ya basta de contemplaciones”, le había dicho a Juan Manuel Santos.

El mandatario canceló su visita a la Cumbre de las Américas que se celebra en Perú para regresar a Ecuador y acompañar a las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, secuestrados el 26 de marzo.

En su regreso al país, Moreno dio una rueda de prensa refiriéndose a la situación del plagio cometido por las disidencias de las FARC. En su presentación a los medios afirmó: “doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de existencia de nuestros compatriotas, caso contrario iremos con toda contundencia, sin contemplaciones, para sancionar a estos violadores de todos los Derechos Humanos”.

Así mismo recalcó que habló con el presidente colombiano Juan Manuel Santos en horas de la tarde: “(…) yo le dije que pedíamos que haya acciones contundentes por parte de ellos. Ya basta de contemplaciones”.

Añadió que “no podemos dejar que ellos nos impongan sus reglas. Vamos a darles la lucha en el escenario que ellos han escogido, en el campo que ellos han escogido los vamos a derrotar”, haciendo referencia a los captores.

Por su parte el mandatario colombiano trino en su Twitter:



Hablé con el presidente de Ecuador, @Lenin Moreno, y le reiteré que tiene y tendrá todo mi apoyo, el de nuestras Fuerzas Armadas y del pueblo colombiano. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 13, 2018