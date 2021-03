Por querer demostrarle a un amigo que su auto era más rápido dejó huérfanos a sus 5 hijos

Un papá amante de la velocidad quiso demostrarle a un amigo que su auto era más rápido y su decisión dejó huérfanos a sus 5 hijos.

(Le puede interesar: Adolescente de 14 años sacó el carro de su papá sin permiso, atropelló a un hombre y lo mató )

El ingeniero marino Keith Ross, de 40 años, salió de la base naval de Portsmouth, en Reino Unido , en el mes de junio del año pasado bromeando con un amigo al que le aseguró que su Vauxhall Astra era mucho más rápido que el de él. Por ello, quiso demostrárselo.

Entonces, una vez pasó una cámara de velocidad, aceleró a tal punto que alcanzó los 150 km/h, con la mala fortuna de que pronto perdió el control del vehículo, que terminó estrellado contra una barrera, y él salió expulsado porque no llevaba cinturón de seguridad.

Su amigo, que sobrevivió al siniestro, era un joven de 23 años que durante una reciente audiencia sobre el caso comentó que "sabía que su coche había sido modificado. Me di cuenta de que no tenía puesto el cinturón de seguridad”.

Según el relato, en un momento Ross dijo “'oh joder', mientras trataba de controlarlo", pero no lo logró y el desenlace fue fatal.

Publicidad

En la misma audiencia, el forense de Hampshire Jason Pegg puntualizó: "Me parece que Keith Ross era alguien que usaba sus habilidades de ingeniería fuera de servicio, jugando con autos. Con su conocimiento y experiencia, modificó el sistema de gestión del motor para hacerlo más rápido. Me parece que el Vauxhall Astra del 15 de julio no debería haber estado en la vía pública".

Por su parte, su esposa Sarah Ross comentó, de acuerdo con la información recogida por The Sun , que a Keith le “gustaba arreglar autos, estaba trabajando en un proyecto con mi papá, le gustaba ensuciarse las manos” y ayudar a los demás con los problemas de sus carros, pero “le gustaba ir más rápido de lo que debería".