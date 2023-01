Rescatan a un bebé de los escombros tras ataque aéreo israelí que mató a su madre y tres hermanos

Un bebé fue rescatado tras el ataque aéreo israelí que derrumbó un edificio en Gaza. El pequeño fue sacado de los escombros mientras muchos de sus familiares, incluida su madre y tres hermanos, murieron.

“Gracias a Dios todavía tengo a Omar”, dijo su padre, Muhammad al-Hadidi.

El menor fue rescatado de los escombros de una casa de tres pisos en el campo de refugiados de Shati, donde su familia se había reunido para celebrar el final del Ramadán.

Al menos 11 de familiares del pequeño, incluidos ocho niños , murieron en el ataque aéreo.

Omar Muhammad al-Hadidi, el bebé rescatado tras el ataque aéreo israelí. AFP

La madre del bebé y tres hermanos, de 6 a 14 años, estaban entre los muertos, y otro hermano, de 11 años, se encuentra desaparecido. Una tía del menor y sus cuatro hijos también fallecieron y 15 personas resultaron más heridas.

Según contó Muhammad al-Hadidi para el medio local The Times of Israel, los niños estaban a salvo en sus casas, “no portaban armas, no han disparado cohetes. Fueron asesinados vistiendo sus ropas para Eid al-Fitr ”, la festividad que marca el final del Ramadán,

“Excepto Omar, perdí a toda mi familia, en un instante", agregó el hombre

Al menos 139 palestinos, incluidos 39 niños y 22 mujeres, han muerto, en su mayoría por ataques aéreos israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza.