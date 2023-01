Salida de colombianos atrapados en Wuhan tuvo que ser aplazada

Así lo informó la Cancillería, que explicó que el gobierno chino aún no ha dado el permiso para el desplazamiento de estas personas a otra provincia.

En un comunicado, la Cancillería colombiana explicó que el regreso de los 14 colombianos que viven en Wuhan no se podrá hacer efectivo el 5 de febrero.

Argumenta que el gobierno chino no ha autorizado el desplazamiento de estas personas a una provincia que no se encuentre en cuarentena. Por eso buscan alternativas para enfrentar esta situación.

