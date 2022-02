Un hombre se disfrazó de mujer para acercarse a su expareja, golpearla y quemarla con ácido. El ataque se produjo en el negocio en el que trabajaba Eunice Milena Carpio, en Bolivia.

La víctima se separó de su agresor hace 8 meses y en el día de San Valentín el sujeto le envió rosas. Pero el sábado 19 de febrero decidió buscarla para, al parecer, acabar con su vida.

Se disfrazó de mujer, usando una peluca negra, y cuando entró al negocio de su expareja “me dio dos golpes, uno en el ojo y otro en la boca (…) me he caído y de ahí con el ácido me lo echó”, relató la mujer a Unitel.

“La mayoría del líquido se fue a la cabeza, a la nuca”, agregó, aunque también sufrió quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo.

Los gritos de Eunice hicieron que una vecina se acercara y alcanzara a grabar al atacante cuando salía del local.

Lo peor es que cuando la víctima llegó al hospital por atención médica, suplicando que “por humanidad, atiéndanme, vea lo que tengo”, los médicos no la recibieron por no tener una prueba de COVID-19 negativa.

El agresor que se disfrazó de mujer está prófugo.

Líneas para denunciar violencia contra la mujer en Colombia

Línea 123 Agencia Mujer en Medellín (24 horas)

Línea de Atención Psicojurídica para mujeres víctimas o en riesgo de violencia Teléfono 385 55 51 / WhatsApp 3214677071 o 30053192872 / Correo electrónico: atencionviolencias.mujeres@medellin.gov.co

Línea 155 de la Policía Nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia

Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación

Línea 3330333588 (24 horas, los 7 días de la semana) si necesita ser escuchada