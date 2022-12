“Solo importa un corazón para ayudar": socorrista colombiano en México tras terremoto

El doctor Harold Trujillo ha enfrentado dos sismos en ese país, el del 1985 y el de 2017, y dice que es imposible no quebrarse.

Este erudito de la medicina asegura que a pesar de que la tecnología ha avanzado para atender estos desastres, todavía no hay comparación con el esfuerzo y la consagración de los rescatistas para encontrar rastros de vida.

“Siempre hay una cosa que no cambia, esas ganas de servir no cambian a pesar del tiempo. No importa el martillo neumático sino unas manos y un corazón grande para poder ayudar", afirma el galeno.

El doctor Trujillo dice que es imposible no quebrarse cuando hay que enfrentar escenarios en donde se tiene claro que no hay oportunidad de sacar gente con vida.

“Lloramos, somos humanos, sentimos, palpamos, nos abrazamos y hacemos un ‘briefing’, que es recordar y sacar todas esas emociones que nos afectan y nos duelen", añade.

Los rescatistas colombianos lograron esta madrugada recuperar seis cadáveres de un edificio que está a punto de derrumbarse. Las víctimas fatales ya superan las 300.

"Habíamos hecho una evaluación, pero notamos con preocupación que las placas cedieron y esto dificulta el trabajo de búsqueda y rescate", afirma James Velasco, rescatista colombiano.

El doctor Trujillo confiesa que él y el equipo colombiano están jugándosela toda para poder tranquilizar a las familias, que dentro de las estructuras todavía tienen gente desaparecida.

Se estima que hasta este sábado estará el equipo de rescate colombiano apoyando las operaciones de búsqueda en Ciudad de México.

