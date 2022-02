Subvariante de ómicron, conocida como sigilosa, es difícil de detectar con pruebas PCR

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que hay una subvariante de ómicon que le preocupa, la BA.2, que se contagia con más velocidad y es más difícil de detectar.

Ómicron representa más del 93% de todas las muestras de coronavirus recogidas durante enero y tiene las subvariantes BA.1, BA.1.1, BA.2 y BA.3.

Las BA.1 y BA.1.1 -las primeras versiones identificadas- siguen representando más del 96% de las secuencias de ómicron cargadas en la base de datos global GISAID.

Sin embargo, hay un notable aumento en el número de casos relacionados con la BA.2, que presenta varias mutaciones que difieren de la versión original, especialmente en la proteína spike que marca la superficie del virus y es esencial para la entrada en las células humanas.

"Hasta la fecha, 57 países han enviado al GISAID las secuencias designadas como BA.2", subrayó la OMS, agregando que, en algunos países, la subvariante de ómicron representaba ahora más de la mitad de las secuencias recogidas.

La organización sanitaria señala que se sabe todavía poco sobre las diferencias entre las subvariantes y pidió que se realicen estudios sobre sus características, especialmente su transmisibilidad, su capacidad de esquivar la protección inmunitaria y su virulencia.

Varios estudios recientes dan a entender que BA.2 es más contagiosa que la ómicron original.

En Florida, Estados Unidos, se le conoce como sigilosa o furtiva y se detectó por primera vez en China, aunque puede que su origen esté en India.

Sus síntomas son como los de la gripe y lo que llama la atención no solo es su mayor capacidad de transmisibilidad, sino que “no puede ser percibida o captada por la prueba de PCR, que es la prueba que hemos utilizado para detectar a las personas enfermas”, detalló Dadilia Garcés, epidemióloga del Miami-Dade College.

Aunque aún se investiga qué tan grave puede resultar para las personas contagiadas, esta subvariante de ómicron preocupa porque puede que “la persona, sobre todo los asintomáticos, piensen que no están enfermos, que no están contagiados, no tomen las medidas de mitigación y sigan esparciendo el virus”, agregó la experta.

En Estados Unidos, la mitad de los estados ya han confirmado la presencia de la subvariante de ómicron.