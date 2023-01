Supuestos soldados se hicieron los graciosos parodiando ‘Un violador en tu camino’ y fue mala idea

La Secretaría de Marina Armada de México informó que realiza investigaciones para determinar la identidad de los hombres y tomar acciones correspondientes.

En las imágenes, los supuestos militares bailan el himno feminista que se hizo viral desde el pasado 25 de noviembre y que se ha replicado en varias partes del mundo .

Según el canal Milenio, los autores serían uniformados de la Marina de ese país. Sin embargo, no se tiene claridad sobre cómo se hicieron públicas las imágenes y quiénes serían los responsables detrás del contenido.



Los dos hombres aparecen con ropa militar y con el rostro cubierto mientras imitan los pasos con los que miles de mujeres protestaron contra la violencia machista.

Aunque la Marina de México afirmó que está en proceso de identificación, varios usuarios sostuvieron que los uniformes no pertenecen a la institución.

Por su parte, internautas han tenido un largo debate en torno a este tema, pues mientras varios lo han visto como un problema, otros defienden que los supuestos soldados solo están bailando.

“En México matan 9 mujeres al día, no me sorprende. Esto es parte del problema”, “¿Te parece divertido que le hagan esto a una canción en contra del asesinato y la violación?” y “Uniformados o no, independientemente de su nacionalidad, es triste ver estos espectáculos”, son algunos de los comentarios que han destacado.



