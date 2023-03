Tragedia afuera de una casa: un hombre asesinó a una joven que se negó a salir con él

Una joven de 25 años fue asesinada el pasado lunes frente a su casa, en la ciudad de Concordia, en Argentina, por un hombre que estaba obsesionado con ella. La víctima, identificada como Valeria Leoncino, recibió dos disparos en el pecho y uno en el cráneo, mientras se encontraba compartiendo con tres amigas que habían ido a visitarla en su departamento.

Según la información suministrada por fuentes judiciales, el lamentable caso de feminicidio ocurrió frente a una zona residencial ubicada en la calle Guarumba, entre Eva Perón y Entre Ríos, pasadas las 9:30 de la noche.

De acuerdo con el diario argentino Perfil, Valeria había invitado a tres amigas al apartamento que alquilaba y cuando bajaron al primer piso, identificaron a un sujeto que solía acosar a la joven intentando acercarse a ella a pesar de los reiterados rechazos de su parte. Las testigos del hecho aseguraron haber visto al hombre de 35 años apoyado en un Ford Fiesta de color blanco, momentos antes del ataque.

Cuando las mujeres llegaron al portón del conjunto residencial, el asesino, identificado como Carlos Ramón Passarella, sacó un arma 9 milímetros y le propinó a Valeria tres disparos a quemarropa, que la impactaron en el pecho y en la cabeza, apagando su vida.

Publicidad



Por su parte, el feminicida emprendió la huida en su auto, pero se detuvo tres cuadras después, frente al club Hípico, y se suicidó con la misma arma con la que asesinó a la joven.

Las amigas de la víctima declararon a las autoridades que Passarella era un compañero de trabajo de Valeria y estaba obsesionado con ella, invitándola en numerosas ocasiones a iniciar una relación sentimental, pese a que esta no quería tener ningún tipo de relación con él.

Asimismo, el fiscal encargado del caso, José Arias, aseguró que el hombre “estaba obsesionado y tenía un interés hacia la chica pretendiendo formar una relación y, ante el rechazo, le quita la vida porque no admite otra posibilidad”. También indicó que este caso “se trata de cosificar a la mujer y no dejarla hacer su vida. Simplemente, ‘o estás conmigo o no estás con nadie’. Y a los pocos minutos este hombre también aparece muerto, quitándose la vida”.

Publicidad

Arias señaló que este martes se realizaría la autopsia correspondiente al cuerpo de la joven para avanzar con elementos y evidencias relacionadas con el caso, según lo informó el diario local Crónica.

Recuerde que en caso de sentirse amenazada o en peligro, puede comunicarse con las líneas de atención disponibles para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia: