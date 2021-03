Tras discusión en una fiesta, atacan a joven con botella de vidrio y le desfiguran la cara

Una discusión que empezó en una fiesta el pasado sábado en la noche terminó en tragedia: dos jóvenes atacaron a otra con una botella de vidrio y le desfiguraron la cara.

La reunión clandestina tuvo lugar en el barrio Pueyrredón, en la provincia de Córdoba, en Argentina , y, según la víctima, el ataque ocurrió minutos después de salir del lugar rumbo a su casa.

De acuerdo con los registros de medios locales, la discusión empezó durante el evento cuando una de las agresoras la increpó y la acusó de haberle pegado antes a su hermana. Aunque Melisa creyó que en ese momento se había aclarado la situación, lo peor vino después.

Su vivienda, afirma, está a solo una cuadra del lugar y cuando caminaba hacia ella apareció de nuevo la adolescente, la tomó del pelo y la tiró al piso. Luego, una segunda persona la atacó por atrás y le pegó con una botella de vidrio.

“Dos amigos y otra chica lograron separarme. Si no fuera por ellos no estaría contando la historia porque me hubieran seguido pegando y yo ya no podía defenderme”, sostuvo en diálogo con El Doce .

Una vez fue llevada a un centro médico, tuvieron que hacerle más de 15 puntos en la cara. “No me quiero ni mirar al espejo, es horrible. Tengo mucho miedo y no quiero salir más a ningún lado”, agregó.