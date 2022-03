Desde Antalya, Turquía, donde llegó a participar en un foro diplomático, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó la instalación de bases militares rusas en su país y criticó la posición de Colombia al no buscar caminos diplomáticos con la nación vecina .

“ Venezuela no ha encontrado con el gobierno de Iván Duque, no ha encontrado un correlator, un corresponsal con quien abordar estos temas entre Colombia y Venezuela, no solamente de interés entre Colombia y Venezuela, sino de interés internacional”, aseguró.

Agregó que “el gobierno de Iván Duque, como ya está de salida, ha tenido una posición de un odio profundo contra Venezuela, de intolerancia, que ha llevado a afectar al pueblo colombiano”.