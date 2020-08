Así pueden acceder empleadas domésticas a bancarización gratuita

La bancarización gratuita para empleadas domésticas trae grandes beneficios para este sector de la población colombiana. Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, explica cómo pueden acceder.

¿Cómo acceder a la bancarización gratuita?

Esta es una oferta de productos del sistema financiero que, en general, es para toda la población. Se puede hacer a través de un teléfono móvil, inteligente o flechita. Hay dos mecanismos distintos: en el caso de los móviles inteligentes se descarga la aplicación o se accede a través de internet a las páginas web de estos bancos, se buscan las cuentas de ahorro de trámite simplificado (CATS) y ahí, con los datos de la cédula, se puede acceder a la apertura de estos productos sin salir de casa. En los teléfonos flechita, ya la SIM card trae en su registro “Banca móvil”, donde se puede acceder a través de la aplicación a todos los datos que se requieran, también se hace con la cédula. No requiere internet, lo que es muy bueno para los sitios apartados. Tan solo con la SIM card puede acceder.

¿Se paga cuota de manejo u otros cobros?

La ventaja de este tipo de productos es que no tiene un costo asociado a su uso. No hay cuota de manejo de tarjeta débito, porque no hay tarjeta. De hecho, el número del celular es por lo general el número de la cuenta. Cuando se va a hacer un retiro o una transferencia se manda un código al celular y a través de ese código se hace el movimiento, pero no se requiere tarjeta. Tampoco se paga el cuatro por mil, por ejemplo, y se hace muy accesible su uso.

Topes de transacciones y de saldo al mes

Tiene unos topes de transacciones mensuales de tres salarios mínimos legales vigentes, algo así como un poco más de 2,7 millones de pesos. Y tiene también un tope en saldo mensual que está alrededor de 7 millones de pesos.

Se benefician el empleador y el empleado

Surge como un mecanismo de formalización. Quienes históricamente han tenido dificultad para acceder al sistema financiero bien sea porque lo consideran costoso o simplemente porque no tienen la información suficiente para poder acceder a él. De entrada, estos productos facilitan mucho derrumbar barreras excluyentes. Los beneficios en términos de costos, de transaccionalidad hace que sea más fácil la relación entre empleado y empleador. No hay fricción, hay un registro acucioso de cuando se hacen esas transacciones, eso también evita conflictos laborales que suceden mucho cuando se paga en efectivo.

Más seguro que el efectivo

El tema de seguridad también es importante. No es lo mismo para un trabajador que tiene tres o cuatro empleados ir al banco, sacar la plata de la nómina, cargar ese dinero en efectivo con el riesgo de ser robado. Acá no, con una simple entrada a la sucursal virtual o pagar la nómina a través de estos canales digitales, en cinco minutos hace su dispersión de nómina sin dificultad. Y para el empleado, va a tener su recurso en las fechas establecidas, va a tener acceso al sistema financiero, lo que puede venir más adelante acceso a otros servicios como el crédito.

De la bancarización gratuita al crédito bancario

Es una buena forma de iniciar un historial de utilización de servicios financieros, lo que va a dar paso a un historial de crédito que va a permitir más adelante a las personas, a través del crédito, cumplir metas, sueños, bien sea en educación, vivienda, vehículo, en fin, todo lo que el sistema financiero puede proveer en materia de crédito.