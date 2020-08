Extraña desaparición: joven salió de su casa con su bebé y seis días después no se sabe de ella

Una joven de 20 años, acompañada de su bebé, salió de su casa en el barrio La Toscana, en Suba, rumbo al trabajo, ubicado en Engativá, el pasado martes y desapareció luego de subirse a un taxi.

“A las 6 de la tarde de ese día no llegó. Yo me dirigí hacia donde ella trabajaba, a las 9 de la noche, y el señor me dijo que ella no había ido”, relata Eduardo José Sandoval, esposo de la mujer desaparecida.

Lo más extraño fue que, en medio de la búsqueda, su bebé de un año de nacida fue encontrada frente a una vivienda. En cámaras de seguridad se ve que “un ciudadano pasó, dejó a mi hija abandonada y siguió derecho caminando”, cuenta Sandoval.

El hombre, además, le pide al taxista que recogió a su esposa comunicarse con ellos para saber en qué lugar la dejó.

Autoridades hacen el seguimiento para dar con el paradero de la joven madre.

