Habla joven que iba en taxi aplastado por un Transmilenio: “el conductor quedó acostado”

Denis Tatiana Ruiz es la pasajera que sobrevivió con el conductor del taxi aplastado por un Transmilenio en el sur de Bogotá el lunes 24 de enero. Ella le contó a Noticias Caracol cómo ocurrió el accidente y el viacrucis que vivió tras ser liberada del vehículo.

El hecho ocurrió hacia las ocho de la mañana, después de salir de la casa de su novio para la de ella, donde está en teletrabajo en un call center.

“Había un Transmilenio adelante, el taxi y otro Transmilenio atrás. El conductor paró, obviamente el Transmilenio del frente estaba parado; de un momento a otro el impacto” por atrás, relató.

“El puesto del copiloto quedó totalmente aplastado, el conductor quedó acostado y donde yo estaba, porque estaba atrás, quedó sumido, yo me hice como encima del conductor” para sobrevivir en el taxi aplastado por un Transmilenio, detalló Denis.

Pero ahí no terminó la pesadilla para esta sobreviviente.

Cuando le brindaron la primera atención hospitalaria por el impresionante accidente “las enfermeras, las doctoras me revisaron por encimita y ya, no me tocaron, nada”, afirmó.

Adolorida y con la ropa destrozada se trasladó entonces a Puente Aranda, donde “nos dijeron que con la historia clínica no se podía, fuimos a la Clínica del Occidente y me dieron un papelito que para El Tunal y ahorita igual”, narró.

Denis dijo indignada que “Transmilenio debería brindar todo y a mí no me han llamado”.

Sin recibir la atención médica que esperaba para corroborar que no había sufrido lesiones de gravedad al quedar atrapada en el taxi aplastado por un Transmilenio, la joven decidió volver a su casa sobre la medianoche.