Hombre le prendió fuego a una casa y un vecino, que vio todo, salvó a los ocupantes

Un hombre en bicicleta se metió a una casa en el barrio Britalia, localidad de Kennedy, en Bogotá, regó combustible, le prendió fuego y salió huyendo. Un vecino, que alcanzó a ver al sujeto mientras escapaba, fue quien alertó y salvó a las personas que se encontraban ahí durmiendo.

La vivienda también funciona como bodega de muebles, por lo que la madera y el plástico que almacenaban hicieron que las llamas se propagaran más rápido.

Stella Fuentes, dueña de la casa a la que le prendieron fuego, dijo que estaban “durmiendo y tiraron algo explosivo y se prendió ese lado de la bodega, y nosotros estábamos ahí durmiendo. Si no es por un vecino que le pega a la puerta, iba pasando casualmente y vio la llama”.

Afirma que la “dejaron con lo que tengo puesto”.

Nada se salvó del fuego: lavadora, cocina, muebles, todo quedó reducido a cenizas.

Stella asegura que “enemigos no tenemos, no sé quién lo haría, si por gusto o envidia… Me gustaría saber por qué lo hicieron”.