Pesadilla en la montaña para 20 ciclistas que fueron atracados en Bogotá

Robaron a 20 ciclistas en Bogotá , que vivieron una película de terror en los cerros al ser abordados por un grupo de ladrones, que, dicen, no era de Colombia.

Una de las víctimas contó que cuando avanzaba en su recorrido “me encontré con una persona de frente que venía caminando hacia mí, me apuntó con el revólver, me dijo que me callara, que dejara todo tirado y que avanzara a donde estaba el otro grupo”.

Fue ahí cuando vio a más ciclistas que estaban “tirados en el piso mirando hacia abajo”.

A él y a los demás deportistas les quitaron los celulares y el dinero.

Los que no obedecieron fueron agredidos.

“Golpearon a varias de las personas que estábamos ahí”, dijo otra víctima, que agregó que estuvieron “20 minutos sometidos, sin poder movernos”.

Publicidad

Los ladrones, que no sabían el costo de las bicicletas, decidieron pincharlas antes de huir.