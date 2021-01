Se bajaron de un taxi y cogieron a puños a una joven, pero no lograron robarla

A plena luz del día, dos hombres, uno de ellos armado, se bajaron de un taxi en Bogotá para robar a dos jóvenes que iban a pie por una calle.

En video quedó grabado lo que ocurrió en el barrio Bochica, de la localidad Rafael Uribe Uribe.

“Dentro del taxi iban dos mujeres, dos hombres más y el conductor. Nosotras pasamos normal, fue cuando nosotras escuchamos ‘vengan para acá’. Uno de los tipos intentó coger a mi amiga y a mí, ella alcanzó a salir corriendo, empezó a gritar. Por el contrario, yo no tuve tanta suerte y a mí sí me cogió”, relató la joven que llevó la peor parte.

En las imágenes se ve cómo su compañera logró huir de los delincuentes, aunque se dio un fuerte golpe en el escape.

Mientras tanto, su amiga quedó indefensa ante los puños de uno de los ladrones y en el piso.

“Él nunca me dijo ‘entrégueme las cosas’ o ‘entrégueme el celular’, él lo primero que hizo fue de una cogerme por la espalda de la maleta y empezarme a arrastrar y empezar a pegarme en la cabeza, porque los golpes fueron en la cabeza”, relató.

Publicidad

“Yo nunca puse resistencia, desde que bajó fue agresivo totalmente”, agregó.

Los gritos de las víctimas alertaron a un grupo de jóvenes que jugaba fútbol y así evitaron que los delincuentes lograran su cometido.

“Finalmente, no me robaron nada porque empezaron a llegar personas. Uno de los tipos que estaba ahí me estaba apuntando con un arma”, dijo la mujer.

Los delincuentes volvieron a subirse al taxi de placas TSP315 y escaparon.

La víctima ahora teme salir a la calle: “uno no puede salir tranquilo ni siquiera a hacer ejercicio. No era tarde ni en la noche para decir ‘es que dio papaya’, porque esa es la respuesta”.