"Aquí termino un ciclo en la vida pública”: Luis Alberto Moreno

Este jueves finalizó el periodo de Luis Alberto Moreno como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington.

Asegura que le dejó un banco fortalecido a su sucesor, el estadounidense Mauricio Claver-Carone, y que por el momento da por terminado un ciclo de su vida en el sector público.

Por primera vez en 15 años, Luis Alberto Moreno se despierta despojado del título de presidente del BID, institución que dejó en medio de un escenario turbulento, no solo por los azotes de la pandemia en América Latina sino por la resistencia que hubo a la elección de Claver-Carone, cuya candidatura promovió Colombia.

Según Moreno, hay que dejar la controversia atrás.

“Yo hace mucho tiempo aprendí, estando aquí en Washington, en los años que he estado en la diplomacia, que los países no tienen amigos, tienen intereses, y dentro de eso soy absolutamente respetuoso del fuero del presidente y de sus decisiones”, dijo.

En cuanto a su futuro, por ahora se apartó de un escenario electoral por la presidencia de Colombia.

“Yo agradezco a las personas que hablan de esa posibilidad, pero yo hace mucho tiempo tengo claro qué quiero y no quiero hacer; por el momento, como le digo, mi decisión es terminar este ciclo de la vida pública, terminarlo y veré hacia adelante, desde el espacio privado, lo que puedo hacer”, manifestó.

Moreno conoce de cerca las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Sobre la sorpresiva mención a nuestro país en la campaña electoral por parte de Trump, aseguró que la respuesta debe ser afianzar el bipartidismo en el congreso.

“Para precisamente salir un poco de ese riesgo de quedar atrapado en una coyuntura política, razón por la cual creo que eso es lo que tenemos que mantener y seguir trabajando”, indicó.

También desestimó las denuncias del expresidente Juan Manuel Santos sobre supuesta injerencia del gobierno Duque en las elecciones estadounidenses.

“Yo no he escuchado absolutamente nada de eso, me parece que, mejor dicho, me cuesta mucho trabajo creer que eso pase”, señaló.

Moreno asegura que dejó un banco mucho más grande, con una nueva cifra récord de créditos este año por el orden de los 20 mil millones de dólares.