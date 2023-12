¿Cómo quedaría el salario mínimo si se aprueba el aumento del 18% propuesto por las centrales?

Colombia sigue expectante por la negociación del salario mínimo. El pedido de las centrales obreras de aumentarlo en un 18% para 2024 generó un ambiente difícil en la mesa de concertación.



Trascendió que el gremio de empresarios pidió que la petición de las centrales obreras fuera revisada. De llegarse a aprobar la propuesta del 18%, el salario mínimo para 2024 quedaría de la siguiente manera:

Actualmente, el salario mínimo está en $1.300.000 sumando el auxilio de transporte, que es de $140.000.

El 18% propuesto equivale a $234.000, lo que dejaría al salario mínimo en un monto de $1.534.000.

Los empresarios manifestaron estar en desacuerdo con ese 18% y aseguran que las centrales obreras presentaron esa cifra sin ningún sustento técnico ni metodológico, que no está acorde con la situación del país y que lesionaría los costos laborales de las compañías.



“Con esas cifras que se salen de la realidad económica del país, que generarían más desempleo, más informalidad, es muy difícil llegar a un acuerdo”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Publicidad

Los empresarios esperan que las centrales obreras revalúen su propuesta para presentar la de ellos. Entretanto, los trabajadores solicitan que las compañías hagan una contraoferta.

“En cualquier negociación una parte propone una cosa y la otra dice sí o no y propone otra. De tal manera que hasta que ellos no propongan nada, nosotros no vamos a revaluar nada”, aseveró Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió a Fenalco recapacitar en su actuación pública: “Si quieren vender en sus grandes superficies comerciales, entonces necesitan compradores con buen sueldo”.

Publicidad