Conversaciones de país con Juan Fernando Cristo y Jorge Robledo

Juan Fernando Cristo y Jorge Robledo andan en conversaciones de coalición. Esas ideas sobre la carrera presidencial llegaron a las conversaciones de país de Noticias Caracol, por donde han pasado candidatos y precandidatos con distintas miradas, propuestas y opiniones para enriquecer el debate.

Como positivas califica Jorge Enrique Robledo las correrías políticas que la llamada Coalición de la Esperanza ha hecho en diferentes partes del país. “Logramos consolidar la idea de que aquí no hay dos opciones para el 2022 sino que hay, por lo menos, tres, y que nosotros somos una de esas”.

“Llevamos año y medio trabajando en esto. Aquí no estamos haciendo una unión mecánica como en otras coaliciones, a última hora viendo cómo suman unos votos para mantener lo que hoy está pasando en Colombia, para mantener el estilo, la plataforma y la agenda del gobierno Duque. Estamos apostándole a un cambio, pero hemos venido construyendo agenda programática, principios éticos durante año y medio”, agregó Juan Fernando Cristo.

El ministro del Interior del gobierno de Juan Manuel Santos reiteró que “no hay solamente dos caminos” y que la coalición está mostrando al país que “no estamos condenados al escenario del 2018 y que hay una opción de cambio distinta”.

¿Sienten respuesta al camino de centro, como ustedes lo han llamado?

“Cuando empezamos a hacer esto de manera más notoria, de enero hacia acá, inicialmente nuestros contradictores como que no veían posible que se constituyera porque mucha gente no quiere repetir la pesadilla del 2018”, fue la respuesta de Robledo, quien agregó: “está claro, y eso le alegra a muchísima gente, porque ese centro existe, hay gente que no quiere estar en una situación o en la otra”.

“De alguna manera nosotros fuimos precursores de las coaliciones, ahora todo el mundo habla de coaliciones. Fueron construyendo coaliciones, que significa, además, que los partidos cada vez menos representan en Colombia lo que los colombianos están pidiendo”, respondió Cristo, quien también hizo una precisión sobre el término político “centro”: “a mí no me gusta tanto la definición de centro, yo prefiero la coalición de la esperanza, coalición de centro izquierda, coalición progresista si se quiere. Ahí es donde hemos señalado, no por descalificar partidos, sino que esta coalición sí significa una ruptura de lo que ha sido estos tres años del gobierno de Duque, en donde todos los partidos tradicionales lo han acompañado”.

A propósito del actual gobierno, acusó que “el país ha retrocedido en seguridad, en el tema de la paz no hubo una implementación integral, en los indicadores sociales la gente está padeciendo mucho”.

Robledo retomó la palabra para afirmar que el proyecto que representan convoca y apunta a unir intereses de clases asalariadas, campesinas, indígenas, entre otras. Por esta razón, explica, en la coalición no caben quienes han acompañado a Iván Duque: “serían un cuerpo extraño en esta coalición, sería convertir esto en una coalición oportunista y no lo es, aquí tenemos unas propuestas fijadas”.

¿Cómo organizarían la agenda de prioridades para el país?

“Hemos discutido que, si vamos a trabajar juntos, esto no se soluciona con caudillos o mesías, esto tiene que ser un equipo porque son muchos los problemas del país. Ahora, prioridades: primero, el desempleo y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. No podemos seguir ostentando el título de subcampeones en América Latina en materia de desigualdad y pasan cada cuatro años las elecciones y seguimos con ese mismo discurso y somos incapaces de resolver ese problema (…) creemos en esa economía de mercado, hay que defender un capitalismo emprendedor y solidario, defender la propiedad privada, pero un Estado que intervenga mucho más eficaz para combatir esa pobreza y desigualdad, esa tiene que ser la prioridad número uno de un gobierno de la Coalición de la Esperanza”, respondió Cristo.

Agregó que se deben recuperar los consensos porque “puede haber miles ideas, pero si seguimos en esta peleadera permanente no vamos a resolver los problemas del país”.

Las prioridades que expone Robledo no distan mucho de lo expresado por su compañero de equipo. Para el congresista hay que “crear fuentes de empleo y riqueza, si el país no avanza en esto es imposible. Un país que no le permite trabajar a la gente no puede tener futuro”.

Sumó: la “lucha contra la corrupción” y contra la política “que les permite gobernar mal y ganar las elecciones”. “Lo que vamos a hacer es cambiarle el rumbo al país dentro de la economía de mercado, pero tenemos en la cabeza una idea muy clara: esto es un proceso de cambio que empieza con nosotros, pero que se debe continuar en el tiempo”.

Teniendo en cuenta que las prioridades del país son las mismas, ¿por qué deben ser ustedes quienes lideren y no otros?

“A los de la coalición de la mermelada, como con gracia los están llamando, pues cómo les pude uno creer si es que ellos lo que quieren es seguir con lo mismo. Son los mismos con las mismas para seguir con lo mismo, entonces están descartados”, según Jorge Enrique Robledo.

Complementó Cristo que se debe “poner el tema social. Primero, cómo lo hacemos. No es siguiendo en esta peleadera, no es condenando al otro, no es con un debate de insulto, de descalificación”. Llama entonces el exministro a que se puede convocar a personas con pensamiento de izquierda y de derecha con miras a una agenda, “eso no lo pueden hacer quienes estamos en los otros dos proyectos”.

Como segundo punto de justificación manifestó que “aquí tenemos experiencias y resultados en el ejercicio de lo público y demostramos un compromiso con esas políticas públicas que no pueden mostrar en otros casos. Aquí Colombia está pagando un costo muy alto de haber elegido un presidente que no conocía el país, que no conocía el territorio, que no conocía su gente, y yo creo que eso tenemos que cambiarlo”.

El empleo y la economía en Colombia

Cristo deja sobre la mesa la posibilidad de que el Banco de la República se proponga una meta anual de empleo para cumplir, así como la inflación, y poner al mismo nivel control de inflación y generación de empleo para darle oportunidades a la gente, especialmente a “jóvenes y mujeres, que están pagando muy alto el costo del mal gobierno de Duque”.

Para Robledo algo que afecta la economía en Colombia es que se está importando en exceso. “Todos los países tienen que importar, pero uno no puede diseñar un país en el que lo principal sea importar.

También se debe disminuir el ‘costo país’, agregó Robledo: “con tasas de interés como las que se tienen, gente pagando créditos de gota a gota para la industria o para el agro, por ejemplo, no es posible. Hay que hablar de estas cosas y hacer un acuerdo de asalariados, clases medias y empresarios sobre los cambios que hay que hacer”.

¿Y el acuerdo de paz?

María Alejandra Villamizar puso sobre la mesa el tema de la paz, aterrizado en la intervención reciente del padre Francisco de Roux, quien cuestionó a los aspirantes a la presidencia de Colombia al no hablar del acuerdo de paz.

“Ahí yo creo que el padre de Roux cometió una injusticia. Por lo menos en el caso de la Coalición de la Esperanza tenemos claridad absoluta de que uno de los ejes fundamentales de un gobierno de la coalición es la implementación integral del acuerdo de paz. No es todo lo que necesita el país, pero hay que cumplirlo”, manifestó Cristo. “Haría un gobierno que no está haciendo discursos contra la paz aquí y discursos afuera apoyando la paz”.

“El acuerdo es una norma, inclusive, constitucional, entonces hay es que cumplirlo y cumplirlo de buena fe. Es lamentable que nos quieran dejar presos de un asunto que se decidió hace 5 años, negando además las evidencias”, indicó Robledo.

¿Podría la Coalición de la Esperanza terminar adherida al Pacto Histórico?

“No, esto es un proyecto político distinto, desde el principio lo hemos señalado. Yo creo que aquí va a haber tres opciones para los ciudadanos. Dos opciones que representamos un cambio frente al modelo uribista del país y una opción que representa el continuismo del país, la coalición de la experiencia o la de la apariencia. Y entre dos proyectos de cambio, que son totalmente distintos, el del Pacto Histórico y el de la Coalición de la Esperanza”: Cristo

“Estamos haciendo un esfuerzo que nosotros podemos hacer mucho más. Ningún país sale adelante si no se unen en torno a unos propósitos. Sacamos a este país de la pelea de perros y gatos, en parte montada sobre manipulaciones, o este país no va a ser posible construirse. Hay es que encontrar los puntos sobre los cuales ponernos de acuerdo, trabajar en ese sentido”: Robledo.