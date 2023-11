División de liberales tras la propuesta de César Gaviria de declararse en independencia del Gobierno

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, dijo que no hay razones para seguir en la coalición del presidente Gustavo Petro y que esa bancada debe declararse independiente. Hay división dentro de las toldas rojas por esta propuesta.



"Creo que será poco menos que imposible explicar que el Partido Liberal sea aún de la coalición de gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia", dice una carta escrita por César Gaviria.

Las razones para declararse en independencia, según el director del Partido Liberal, son los supuestos oídos sordos a sus propuestas y la falta de representación en el Ejecutivo, esto último a pesar de que en el gabinete hay dos ministros liberales.

La situación generó opiniones divididas entre los miembros de esa bancada.



"Más que de independencia, el Partido Liberal se debe declarar en oposición. Las cifras en materia social, económica y social, pero también lo que interpretamos de los ciudadanos nos muestra que esta es la ruta correcta", aseguró Juan Pablo Gallo, senador liberal.

Por su parte, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes y que pertenece al Partido Liberal, aseguró que las ideas liberales "no propenden cosas distintas a la justicia social, paz, desarrollo sostenible y garantía de derechos fundamentales".

"Proyecto de país que propone el presidente Gustavo Petro. Oponerse a ello sería negar las bases mismas de nuestro partido", anotó.

Entretanto, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por la misma colectividad, señaló que "las decisiones del relacionamiento de la bancada liberal con el Gobierno deben ser tomadas por la siguiente dirección nacional liberal y no por este presidente que no consulta a la bancada, no se sienta con los parlamentarios y que hoy no tiene liderazgo al interior del Partido Liberal".