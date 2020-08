“¿Dónde está la verdad?”: Iván Duque hace un duro llamado a la JEP

El presidente Iván Duque respondió a una pregunta que muchos se hacen en Colombia: ¿piensa proponer una reforma a la JEP?

El mandatario fue enfático en decir que “lo primero que el país necesita es verdad. ¿De verdad se necesitan años de investigación para saber si las FARC reclutaban niños?”.

Y agregó que “quisiera ver es que la JEP demuestre que en efecto va a haber sanciones a los máximos responsables” de estos crímenes.

Al ser preguntado sobre si su Gobierno promovería una reforma de la JEP, Duque dijo: “El país. El país reclama”.

“¿Sabe qué me estremece? Cuando hablo con las mujeres de Rosa Blanca, que le dicen a uno con nombre y apellido y casi que hasta con cédula quién las violó, quién las reclutó, quién las maltrató. Y la pregunta es, ¿y los máximos responsables ya tienen una sanción? Y si no la tienen, ¿cuándo la van a tener? Y la otra elemental, los bienes. Nosotros emitimos un decreto para que entregaran todos los bienes al corte del 30 de junio. En pandemia quisimos extenderlo hasta diciembre. Pero ¡por Dios! Después de dos o tres años, no tener claridad de la entrega de esos bienes para reparar a la gente…”, criticó.

Y señaló que no es cierto que se quiera destruir la paz “cada vez que se abre un debate de si va a haber reforma o no”.

“El punto es muy sencillo, más allá de la reforma o no, frente a lo que hoy tienen claro en su ley estatutaria, en sus compromisos, respetuosamente, el país quiere ver la verdad, quiere ver justicia y quiere ver reparación, y solamente si esos tres elementos se cumplen el país puede edificar un camino de no repetición. Lo he dicho públicamente”, insistió.

Y se preguntó que si el país no ve resultados de la JEP , “¿se queda cruzado de manos?”.

Reiteró que “antes de hablar si la reforma es A, B o C, pido que con las herramientas y presupuesto que tienen, con los jueces, con el mandato, con lo más elemental, dónde está la verdad del reclutamiento y las sanciones del reclutamiento, dónde está la verdad de los vínculos con el narcotráfico y dónde está la información para contribuir a destruir ese fenómeno como en efecto se comprometieron”.

“Dónde está la información de las personas que fueron privadas de la libertad y asesinadas, que están en fosas comunes y que su familia tiene el derecho de darle una sagrada sepultura”, recalcó.