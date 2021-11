Alejandro Gaviria acepta invitación de Sergio Fajardo de cara a una posible alianza

El precandidato Sergio Fajardo envió una carta a los dirigentes políticos de centro para buscar un acuerdo de unión y así poder enfrentar a los extremos políticos que considera son un riesgo para el país. El precandidato Alejandro Gaviria aceptó la invitación al diálogo.

“Lo que espero es muy pronto, quizá este fin de semana, sentarme con Sergio Fajardo para que lo escrito allí se pueda materializar en unas vías de encuentro que sean incluyentes y sin veto”, dijo Gaviria.

Sergio Fajardo explicó en detalle las razones de su invitación.

“Que preservemos en el diálogo, a que hagamos un esfuerzo para superar contradicciones, diferencias, conversando, insistiendo, tomándonos el tiempo para construir un espacio que necesita Colombia en términos políticos desde el centro que sabe cambiar”, señaló Fajardo.

Aún no está claro dónde será el encuentro de Fajardo con Alejandro Gaviria. Por supuesto, el tema central del diálogo será la posibilidad de que Gaviria entre a la consulta de la Coalición de la Esperanza.

“Yo en alguna oportunidad me he equivocado, y una de esas razones ha sido no perseverar en el diálogo. Entonces, a estas alturas de la vida, con la responsabilidad que tenemos en Colombia, la invitación es perseveremos en el diálogo, busquemos caminos y yo estoy seguro de que la mayoría de los problemas los vamos a resolver”, indicó

Publicidad

El otro destinatario de la carta de Sergio Fajardo es el Partido Verde que por el momento no ha dicho si acepta la propuesta de unión para fortalecer la candidatura presidencial de la Coalición de la Esperanza.